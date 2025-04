Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca Harvard: “Università da barzelletta. Non merita fondi statali”. Anche la Columbia si oppone al tycoon

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donaldinterviene in prima persona nella polemica scatenata dalla decisione dell’amministrazione americana di sospendere 2,2 miliardi di finanziamenti alla prestigiosadidopo il rifiuto dei vertici accademici di allinearsi ai diktat politici imposti dalla Casa Bianca. Nessun tentativo di riconciliazione, nessuna strategia di riavvicinamento: ilha scelto, come suo stile, dire l’definendola una “” che nonfinanziamenti pubblici.“non può più essere considerata un luogo di studio dignitoso e non dovrebbe essere inclusa in nessuna lista delle migliorio college del mondo – ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth –è una, insegna odio e stupidità e non dovrebbe più riceverefederali”.