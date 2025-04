Sport.quotidiano.net - Trodica punta alla Coppa Italia di Promozione: finale contro Marina a Senigallia

Ildeve vincere tutto: abbiamo voglia e potenzialità anche per alzare ladinellail. Roberto Buratti, tecnico delneopromosso in Eccellenza, pensa al match di oggi alle 20.30 adove si giocherà l’ultimo atto della manifestazionela quarta forza del girone A. "– aggiunge – è una squadra forte, davanti ha buone individualità, si tratta di unae sarà una partita tirata che potrà essere decisa da episodi". Ilè motivato nonostante abbia vinto il girone da tempo. "Un mese fa – ricorda l’allenatore – abbiamo festeggiato l’Eccellenza, ma la squadra non ha abbassato l’attenzione come dimostrano i risultati in campionato in cui abbiamo spinto sempre al massimo. I giocatori si allenano con impegno, come a inizio stagione".