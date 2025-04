Thesocialpost.it - Tragedia ferroviaria in Italia, circolazione sospesa: cos’è successo

Nei pressi delle stazioni di periferia, dove i treni scorrono veloci e i marciapiedi si svuotano in fretta, tutto sembra sospeso tra abitudine e distrazione. In questi luoghi, il tempo si misura in attese e passaggi, eppure basta un attimo per spezzare la normalità.Anche questa mattina, a Marina di Cerveteri, lascorreva regolare. Una mattina come tante, in una zona di passaggio costante tra città e litorale, dove ogni giornata comincia sotto il rumore dei convogli. Ma qualcosa, poco dopo le 9.30, ha interrotto bruscamente il flusso.Leggi anche: 51enne travolto da un treno: disagi sulla linea Milano-VareseDonna travolta, aperte le indaginiUna donna è morta travolta da un treno mentre, secondo una prima ricostruzione, stava attraversando i binari. L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione, non lontano da Roma.