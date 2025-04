Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-04-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità questo pomeriggio manifestazione in via Molise davanti alla Ministero delle madeinitaly previsti divieti di sosta ma saranno possibili anche chiusure alin caso di limitazioni al transito su via di San Basilio scatterà La deviazione delle linee bus su via Bissolati e via Veneto nella zona della Tuscolana chiusura temporanea per lavori su via del Casale Ferranti tra via Tuscolana e via a Lauropoli sono chiuse per lavori anche via Anzio via Aprilia Intanto in via di Casalotti senso unico alternato tra via Valloriate via mombaldone sempre per una cantiere in corso https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//04/16/fileb9de370c-84d7-486d-8535-5b41741ec8eaPmCADtRuPor2pp9nLoi.flac