Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-04-2025 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nel pomeriggio in programma una manifestazione sindacale in via Molise davanti al Ministero del made in Italy tra le 14 e le 20 divieti di sosta e possibili chiusure su via Molise in via di San Basilio deviati alcune linee bus di zona lavori in corso su via di Trigoria si transita su carreggiata ridotta tra via Angelo ugoleto e via Andrea portilia fino al 17 aprile possibili rallentamenti per lavori su via Appia si transita su carreggiata ridotta tra l'aeroporto di Ciampino e via dei Laghi in di Albano dalle 12 alle 17 al via da oggi lavori in via di Casalotti senso unico alternato tra via Valloriate e via mombaldone così fino al 15 maggio questa notte lavori in programma su via Tiburtina riduzione di carreggiata nelle due direzioni in corrispondenza del raccordo anulare tra le 22 e le 6 di domani mattina trasporto ferroviario sospesa la circone sulla linea Roma Grosseto per l'investimento di una persona tra Ladispoli e Santa Severa i treni subiranno ritardi variazioni e cancelni https://storage.