Lanazione.it - Toscana, il Censimento permanente della popolazione: i numeri dell’Istat

Arezzo, 16 aprile 2025 – Laresidente in, definita sulla base delal 31 dicembre 2023, ammontaa 3.660.530 residenti, sostanzialmente stabile rispetto al 2022 (appena 1.451 individui in meno); circa lametàvive nelle province di Firenze, Pisa e Lucca (48,8%).Il lieve calorispetto al 2022 è frutto dei valori negativi del saldo naturale edell’aggiustamento statistico, quasi completamente compensati dai valori positivi del saldo migratoriointerno e del saldo migratorio con l’estero.In, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 20.875(-735 rispetto al 2022).Nel 2023 si è ridotta la mortalità (-4.649 decessi rispetto all’anno precedente). Il tasso di mortalità èdiminuito dal 13,4 al 12,1 per mille.