Toscana 1 milione di euro per la tutela dei consumatori

Firenze, 16 aprile 2025 - Quasi undiper servizi didi consumatrici ee la prosecuzione dell'esperienza di Digitalmentis, i punti di accesso per l'educazione digitale di persone adulte e soggetti vulnerabili. È la cifra, per complessi 952mila, stanziata dalla Regionesulla base di risorse proprie e fondi assegnati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per il biennio 2025-2026. Nel dettaglio, si spiega in una nota, 764milasono destinati alle attività di circa 100 sportelli territoriali delle associazioni diattive ine allo sviluppo dei loro software gestionali. La somma include 50 mila, a valere su risorse regionali, riservati alla funzionalità delle associazioni, come previsto della legge regionale ae difesa deie degli utenti.