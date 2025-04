Sport.quotidiano.net - Torneo della Montagna: Trinità e Cavola tornano in gara, 17 squadre partecipanti

Ilrientra in pista, mentre ilè ai dettagli: ildovrebbe passare da quindicia diciassette. Dopo anni trascorsi a rincorrere l’agognata 16ª squadra (per una formula più lineare con quattro gironi da quattro) l’edizione numero 73 deldovrebbe balzare in un solo colpo da 15 a 17.Da capire con questo scenario per quale formula opterebbe il Csi di Reggio, organizzatore del: nell’anno dell’80° anniversario del comitato si va verso il più alto numero didal 2016, quando ce ne furono 19.Il via è fissato per domenica 8 giugno, con finale sabato 26 luglio a Castelnovo Monti. Le due già citate si aggiungeranno (iscrizioni entro il 10 maggio) a Baiso, Borzanese, Carpineti, Castellarano, Castelnovo Capitale, Cerredolese, Cervarezza, Collagna, Felina, Gatta, Leguigno, Montecavolo, Querciolese, Roteglia e Villa Minozzo.