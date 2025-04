Quotidiano.net - Therabot, l’IA che fa lo psicologo: risultati clinici sorprendenti per il primo chatbot terapeutico

Nel mondo della salute mentale, l’accesso alle cure è spesso un ostacolo: pochi specialisti, costi elevati, lunghe liste d’attesa e difficoltà logistiche rendono la terapia psicologica un miraggio per milioni di persone. In questo scenario, l’intelligenza artificiale si propone come alleata rivoluzionaria grazie a, ilbasato su IA generativa che ha appena superato un vero trial clinico, dimostrandocomparabili a quelli di unoumano.Cos’èe come funzionaè un’app per smartphone sviluppata dai ricercatori del Dartmouth College. Si tratta di un, cioè un software in grado di dialogare in linguaggio naturale, progettato per fornire supporto psicologico secondo le migliori pratiche della psicoterapia e della terapia cognitivo-comportamentale.