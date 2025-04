Movieplayer.it - The Big Bang Theory, la reunion di Penny e Leonard: Kaley Cuoco con Johnny Galecki in un nuovo spot

Leggi su Movieplayer.it

Le due star della celebre sitcom si sono ritrovati insieme in unoa distanza di qualche anno dalla fine della serie che li ha resi famosi nel mondo. Gli ex protagonisti di The Bigsi sono riuniti in unper l'app mobile Royal Kingdom. La presenza contemporanea dei due nel medesimoha entusiasmato i fan.hanno partecipato a tutte le stagioni della serie televisiva andata in onda dal 2007 al 2012, per dodici lunghe stagioni sul piccolo schermo. Locondi The Big"La serata giochi conha fatto un salto di qualità grazie a Royal Kingdom" ha scrittonella didascalia del .