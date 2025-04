Lanazione.it - Terza tappa del corso di formazione e informazione “Volontari per una vita di valore”

Arezzo, 16 aprile 2025 –deldie inper unadi”. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 aprile, tra le 17.00 e le 19.00, quando nei locali della parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola proseguirà il ciclo di incontri organizzati dall’Avad - AssociazioneAssistenza Domiciliare di Arezzo e finalizzati a migliorare la qualità dei servizi socio-sanitari resi ai pazienti con patologie terminali o degenerative. Il tema del nuovo convegno saranno le dinamiche relazionali e psicologiche per fornire un’adeguata assistenza capace di prevenire fenomeni di disagio e solitudine, andando a configurare un’occasione di confronto aperta alla libera e gratuita partecipazione di familiari,, associazioni e operatori socio-sanitari.