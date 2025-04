Ilfattoquotidiano.it - Terremoto di magnitudo 4.8 al largo di Siracusa: avvertita anche in Calabria

Alle ore 3.26 di oggi, 16 aprile, una scossa didi4.8 è stata rilevata dall’Ingv aldella costa ionica, a una profondità di circa 48 chilometri. L’epicentro è stato individuato in mare a circa 89 chilometri da.L’onda sismica raggiunto la Sicilia Orientale, ed è statain città e provincia, fino a Messina e in provincia di Reggio. Diverse sono state le chiamate ai Vigili del Fuoco: la scossa ha svegliato molte persone che si sono spaventate. Non si segnalano però danni o feriti.L'articolodi4.8 aldiinproviene da Il Fatto Quotidiano.