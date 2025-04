Dayitalianews.com - Teramo, 48enne scomparso trovato morto in un laghetto: fermate 2 persone sospettate di omicidio

I due fermati sono un uomo e una donna. La vittima sarebbe stata uccisa a coltellate. Indagano i carabinieri.È stato ripoco fa, ore 9,20 del 16 aprile, in un’area di campagna, il corpo senza vita di Martino Caldarelli, 48 ennevenerdì pomeriggio da casa, residente con la madre nella frazione di San Pietro ad Isola del Gran Sasso (). L’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate. I carabinieri del Comando provinciale dihanno individuato i presunti responsabili dell’del: si tratta di un uomo e una donna fermati poco fa.Dalle prime indiscrezioni, la vicenda apparirebbe molto complessa, gli inquirenti stanno cercando di fare piena luce. Le indagini sono partite dopo il ritrovamento del corpo, in una zona di campagna di difficile accesso tra Sant’Omero e Nereto, nella val Vibrata, in undi Corropoli ().