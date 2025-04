Ilfattoquotidiano.it - Svolta nelle indagini sulla 32enne trovata morta in un dirupo a Ischia: arrestato il compagno, è accusato di omicidio

La morte di Marta Maria Ohryzko,ucraina, avvenuta il 13 luglio 2024 a Vatoliere di, si configura come femminicidio. La Procura di Napoli ha notificato aldella vittima, il 41enne Ilia Batrakov, la contestazione dell’volontario pluriaggravato. Batrakov, cittadino russo, è detenuto nel carcere di Poggioreale dal 15 luglio 2024, in seguito a un provvedimento di fermo per maltrattamenti in famiglia aggravati dall’evento morte. La misura cautelare era stata confermata dal GIP e successivamente dal Tribunale del Riesame.Ledei Carabinieri dihanno subito unagrazie alle intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché alle risultanze della consulenza autoptica. L’accusa divolontario è formulata con le aggravanti dei motivi abietti e futili e dell’aver agito “approfittando di circostanze di tempo, luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa”.