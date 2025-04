Svimez Luca Bianchi incontra Raffaele Fitto a Bruxelles Per difendere la coesione occorre riformarla

Leggi su Ildenaro.it

“Perla, perché i bassi livelli di spesa rischiano di renderla troppo debole rispetto alle tante emergenze europee”. Ad affermalo è il direttore delladopo averto il vicepresidente della Commissione Ue. “Anche alla luce di tante emergenze, che sta attraversando l’Europa, vedevamo il rischio che lapotesse essere utilizzata anche per obiettivi diversi dalla sua natura per far fronte all’emergenza – ha aggiunto, che in mattinata aveva avuto un incontro anche con l’ambasciatore Vincenzo Celeste, capo della Rappresentanza italiana a-. La giornata è stata positiva perché abbiamo avuto conferma dal vicepresidente che la riforma dellamanterrà sostanzialmente la destinazione territoriale delle risorse e soprattutto è una grande opportunità per aumentare la capacità di spesa delle regioni, riorientando le risorse su temi più specifici e concentrando gli interventi su alcuni asset fondamentali”.