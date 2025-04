Ilpescara.it - Sterrare è umano trophy a Montesilvano: 600 km tra coste, colline e montagne

Leggi su Ilpescara.it

Si estenderà per 600 km trafino a 1100 m di altitudine, per circa 300 partecipanti. Si tratta della nuova edizione dello “”, che bisogna “annoverare tra gli eventi di punta per la promozione della nostra terra, una manifestazione attesa e di.