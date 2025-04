Superguidatv.it - Stefano De Martino in prima serata su Rai1 a maggio con Affari Tuoi: quando e il cast

Dopo il grandissimo successo dinell’access prime time, mamma Rai ha pensato bene di puntare suDeper una puntata speciale trasmessa in. Il popolare game show dei pacchi è tra i programmi più visti del piccolo schermo e, complice il record d’ascolti, approda in prime time. Ecco la data della puntata e tutti gli ospiti., la data della puntata speciale su, inconDeapproda insucon una puntata speciale! Sulla scia del successo straordinario del gioco dei pacchi, ma anche di Stasera tutto è possibile entrambi presentati daDeha in programma una puntata speciale diprevista per il 22025 in prime time.Il 2024 è stato senza alcun dubbio l’anno diDeche, approdato al timone del gioco pre-serale “orfano” di Amadeus, ha conquistato il cuore dei telespettatori.