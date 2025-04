Ilrestodelcarlino.it - "Stare bene, un giorno", incontro con Andrea Petinari alla Bottega del libro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani alle 18.30delin corso della Repubblicapresenta il volume ", un", edito da Mondadori. Unpotente e commovente, traduzione esatta della passione e dell’idea di fotografia dell’autore, in cui otto personaggi si raccontano davanti al suo obiettivo in un vortice di ricordi ed emozioni travolgenti. Fotografo e videomaker, nel 2019ha dato vita a un progetto particolare sulla sua pagina Instagram: fermare le persone per strada e scattare loro una foto. "Quando penso a una persona anziana che osserva la propria immagine di un tempo, penso a un dialogo silenzioso tra due epoche della stessa esistenza; un confronto che parla di sogni, scelte, sacrifici e conquiste", scrive l’autore. In dialogo con l’autore ci sarà Carlo Torregrossa.