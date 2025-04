Laverita.info - Soldi pochi, incerti e a rischio rivalsa. Il dl Sicurezza non tutela gli agenti

A chi va a processo per l’adempimento del dovere, il governo dà 10.000 euro per l’assistenza legale. Sostegno che, però, non è automatico e che può essere chiesto indietro pure in caso di assoluzione. Norma da rivedere.