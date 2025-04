Universalmovies.it - Smoke: Tracce di Fumo | Taron Egerton interprete e produttore della nuova serie

Leggi su Universalmovies.it

Apple TV+ ha presentato la prima immagine ufficiale didi, lacrime drama in arrivo in piattaforma da giugno.Laè composta da nove episodi in totale, ed è ispirata a fatti realmente accaduti. Al centrotrama di, così come recita il comunicato stampa, le indagini di un detective tormentato e un enigmatico investigatore relative ad unadi incendi dolosi mettersi insieme sulledi due piromani seriali. Apple TV+ rilascerà i primi due episodi a partire dal 27 giugno, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino all’8 agosto.figura comeprincipale e; nel cast figurano anche Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, la candidata all’Emmy Anna Chlumsky, Adina Porter, il candidato all’Oscar® e all’Emmy Greg Kinnear e il vincitore dell’Emmy John Leguizamo.