Sky TG24 in diretta tv da Gorizia giornata di confronto con politica economia cultura e sport

SKYIL 16 APRILE IL CANALE ALL NEWS APPRODA NELLA CAPITALE EUROPEA DELLA2025 PER PORTARE IL DIBATTITO SUL TERRITORIOINDALLE 11.30 DAL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDIFRA GLI OSPITI: MARINA ELVIRA CALDERONE, LUCA CIRIANI, GILBERTO PICHETTO FRATIN E PAOLO ZANGRILLOE POI ANCORA: MARIANO BELLA, SERGIO EMIDIO BINI, MARIA ROSARIA CAMPITIELLO, CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFÈ, MASSIMILIANO FEDRIGA, OSCAR FARINETTI, FRANKLIN FOER, ANTONIA KLUGMANN, FEDERICA MALZON, NICOLA MARTELLI, MARZIO G. MIAN, STEFANO PATUANELLI, ECE TEMELKURAN E BARBARA ZILLIALLE 21.30 “FEDERICO BUFFA TALKS - FABIO CAPELLO”Unadi incontri, dibattiti, panel, interviste, con ospiti dal mondo della, dell’, dell’industria e della. Skyapproda a, assieme a Nova Gorica Capitale europea della2025, per capire, approfondire e raccontare l’Italia e il mondo che cambia.