Anteprima24.it - Sicignano degli Alburni: ok all’unanimità al Piano Urbanistico. Il sindaco: “Momento storico”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Unatteso da oltre 40 anni”. Commenta così, ildel Comune di, Giacomo Orco, l’approvazione unanime di maggioranza e opposizione da parte del consiglio comunale, delComunale.Uno strumento di pianificazione urbanistica obbligatorio ma anche necessario per lo sviluppo socioeconomico del territorio. “Dotare il Comune del Puc significa guardare al futuro del paese – spiega il primo cittadino Giacomo Orco. A questo si aggiunge la realizzazione dell’impianto di depurazione comunale. Uno strumento, il Puc, che arriva dopo quarant’anni di attesa e che rappresenta un’opportunità strategica per ripensare allo sviluppo locale come leva per l’interazione tra i vari elementi quali insediamenti abitativi, infrastrutture e ambiente e che ci consente di pianificare la strategia presente e futura di crescita”.