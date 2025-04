Bollicinevip.com - Shaila Gatta, l’appello di Lorenzo Spolverato: “Ti amo ancora, vorrei un confronto”

Leggi su Bollicinevip.com

confessa di amaredell’ex gieffinoCi sarà untra? Lui spera in una riconciliazionePotrebbe essercisperanza per, i due si sono detti addio durante la finale del Grande Fratello ma lui non ha mai smesso di amarla.Dopo l’intervista concessa dall’ex gieffina al settimanale Chi, dove ha accusato il modello milanese di essere narciso e insicuro, anche lui ha rilasciato delle dichiarazioni alla nota rivista. L’ex gieffino ha ammesso di essere rimasto pietrificato di fronte all’atteggiamento dell’ex velina durante la finale del reality, non riusciva a riconoscerla.In merito ai motivi dell’addio ha detto: “Le motivazioni di quello sfogo non le so, ma aspetto di smontarle una ad una.