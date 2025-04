Servizio idrico solo metà degli italiani coperti da gestioni consolidate ed efficienti

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 2 aprile 2025L’Italia continua ad alzare il livelloinvestimenti nel settore: +99% rispetto al 2012.Ma ad oggiil 54% della popolazione vive in territori in cui ilintegrato è affidato a un unico gestore, senzadirette da parte dei comuni. Il restante 46% risiede in aree dove la governance delè ancora frammentata o non del tutto consolidata. Tra questi, circa sette milioni di abitanti – pari al 12% della popolazione – sono serviti dain economia, ovvero gestite direttamente dai comuni, spesso con standard e investimenti inferiori rispetto agli operatori industriali.