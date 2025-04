Quotidiano.net - Sergio Mattarella, oggi l’intervento al cuore per l’impianto del pacemaker

Roma, 16 aprile 2025 - Operazione "programmata" per il presidente della Repubblica, da ieri sera ricoverato nel reparto di cardiologia all'ospedale Santo Spirito di Roma per l'impianto di un pacemaker. L'intervento – che, secondo quanto dichiarato dal Quirinale "non desta alcuna preoccupazione" – sarà effettuato. Confermata l'agenda della prossima settimana. Restano confermati gli impegni della prossima settimana. Se le condizioni del Capo dello Stato sono descritte tali da non destare preoccupazione, si parla della possibilità che il ricovero stesso possa durare non oltre le 48 ore, permettendo così di trascorrere in famiglia le festività pasquali.