Sei Toscana approvato il bilancio di esercizio 2024

Arezzo, 16 aprile 2025 – SeiildiAvanti con il risanamento e nuovi investimenti per il futuroIl presidente Fabbrini e l’Ad Cappello: “Proseguiamo con determinazione nel piano industriale per migliorare i servizi e garantire la sostenibilità della società”Seiconferma il proprio percorso di risanamento e consolidamento. Ilall’unanimità dai Soci, registra un risultato positivo di poco superiore a 7 milioni e 800mila euro, pari al 3,4% del valore della produzione che ammonta a circa 229,6 milioni di euro. Un segnale chiaro di crescita, frutto dell’efficientamento dei costi e dell’ottimizzazione delle risorse, senza trascurare investimenti strategici per migliorare i servizi nei 104 comuni dell’AtoSud.“Finalmente abbiamo raggiunto un livello adeguato a sostenere l’ambizioso piano di riorganizzazione dei servizi di raccolta su tutto il territorio – commenta il presidente Alessandro Fabbrini –.