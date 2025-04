Gqitalia.it - Se ti sei mai chiesto in che modo gli Omega-3 possono migliorare il tuo allenamento qui trovi una serie di inaspettate risposte

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Gli-3 li hai sicuramente notati sugli scaffali dell'erboristeria di zona, tra le confezioni di integratori accanto alla cassa del supermercato, sulla lattina di sgombro che conservi nella dispensa per le giornate in cui non puoi uscire a fare la spesa. Gli-3 sono dappertutto, eppure i loro benefici per la salute sono ancora poco conosciuti.Rispetto alle onnipresenti proteine e ai carboidrati, nei piani alimentari per gli sportivi questi elementi sono spesso tenuti poco in considerazione, perdendone i grandi benefici per la forma fisica. Gli-3, anche se sono tra i nutrienti più sottovalutati in circolazione, potrebbero avere invece un ruolo cruciale: dal potenziamento del recupero e della resistenza, all'aumento della lucidità mentale.