Scontro salvezza Fermana Civitanovese Ruggeri sfida il passato

"Ultima spiaggia per entrambi, ma il pareggio ci condannerebbe una volta per tutte, mentre per lai giochi sarebbero ancora aperti". Federico, attuale direttore generale della, presenta così la gara di domani che vedrà di fronte la sua attuale squadra e quella in cui militava, da giocatore, appena due stagioni fa. Allo stadio Recchioni, fischio d’inizio alle 15, la terzultima giornata del girone F propone lo, con i gialloblù fanalino di coda nel girone appena 3 lunghezze sotto ai rossoblù rivieraschi."Se mi dispiace dovermi giocare la permanenza nella categoria contro di loro? Ovviamente. Conosco molte persone in quella città ed anche la mia famiglia è per metà. Tuttavia, non possiamo guardare in faccia nessuno: siamo professionisti e c’è una sola squadra da tifare, la", chiarisceche in rossoblù ha giocato insieme con l’attuale capitano Ivan Visciano e con il collega, direttore sportivo dei canarini, Michele Paolucci.