Scatolificio distrutto L’ombra dell’atto doloso

Le indagini e gli accertamenti sull’incendio che venerdì notte haloSigilla proseguono senza sosta. Il rogo, che ha completamenteil capannone in via Mario Ricci, nella zona industriale di Pesaro e il suo contenuto, richiede verifiche complesse da parte dei carabinieri, anche di concerto con i vigili del fuoco. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche i filmati delle telecamere per tentare di ricostruire quanto accaduto. I militari non escludono alcuna ipotesi, compresa l’origine dolosa delle fiamme divampate intorno alle 21,30 e per domare le quali sono stati necessari almeno 30 uomini di varie squadre di vigili del fuoco. Le fiamme più alte erano state spente anche attraverso l’utilizzo di un’autoscala e un’autobotte. Sono stati necessari altri sforzi per spegnere alcuni focolari residui.