Agi.it - Sara Curtis 'nuova stella', due record italiani

AGI - Nella galassia del nuoto italiano, che da 25 anni anno dopo anno si arricchisce di campioni e talenti, c'è una. È, 18 anni, piemontese che in meno di un giorno ha stabilito dueassoluti, quello dei 100 stile libero e dei 50 sl. Se sulla distanza più lunga il 53"01 ha pensionato il 53"18 della 'Divina' Federica Pellegrini (dal 2021 membro del Cio),stamattina toccando in 24"52 ha ritoccato di quattro centesimi quello della distanza più corta che le apparteneva dall'8 marzo del 2024. Un crono che vale il quinto posto del ranking mondiale stagione e che, in una stagione che culminerà con i Mondiali di Singapore, non è sicuramente niente male., atleta di Savigliano in Piemonte, figlia di papà Vincenzo, piemontese ed ex ciclista e mamma Helen, nigeriana con un passato nell'atletica leggera, nelle acque dello Stadio del Nuoto di Riccione sta sorprendendo non solo i presenti ma anche il resto del mondo perché l'eco dei suoi crono si propagano con una velocità incredibile in tutti i cinque continenti.