Quotidiano.net - SANTANCHÈ Il tribunale ai pm: "Riscrivere i capi di imputazione"

Vanno riscritte le incolpazioni con cui la Procura di Milano contesta a Danielae ai suoi coimputati il reato di false comunicazioni sociali. E va modificata anche l’accusa mossa a Visibilia Srl, l’unica società del gruppo editoriale che è al processo per carenze dei modelli organizzativi. Per questo si è aperto ed è subito stato rinviato al 13 maggio il processo in cui la ministra del Turismo con altre 16 persone, tra cui il compagno Dimitri Kunz, l’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, si ritrova in un’aula di giustizia per falso in bilancio. Il presidente del collegio della seconda sezione penale delGiuseppe Cernuto, ha così invitato i pm Marina Gravina e Luigi Luzi a "riorganizzare" il capo di. Si è richiamato a una sentenza della Cassazione dell’anno scorso nella quale, in caso di "genericità" o "indeterminatezza" delle imputazioni, è opportuno sollecitare il pm ad effettuare integrazioni o precisazioni.