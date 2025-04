Anteprima24.it - ‘San Pio’, i ringraziamenti di un paziente: “Guarito e cresciuto grazie a voi”

Tempo di lettura: 3 minutiUn(E.C le sue iniziali) ha inviato una lettera di ringraziamento al Direttore Generale dell’AORN Sa Pio Maria Morgante ai medici e al personale sanitario dell’AORN San Pio di Benevento, per esprimere riconoscenza in particolar modo al Dott. Domenico Di Maria Direttore U.O.C Otorinolaringoiatria e a tutti i componenti del suo reparto.L’ uomo ricoverato per lungo tempo ha voluto riassumere l’importanza del sostegno morale e psicologico ricevuti durante la sua degenza in ospedale. “QUANDO LA VERITÀ NON LA VEDI, CERCALA DENTRO”!“Ecco io non la vedevo, specialmente all’inizio di questo lungo percorso di ritorno agli affetti dei miei cari e dei miei amici. Poi ho incontrato voi ed ho capito che voi siete una delle rare, ma autentiche “VERITÀ”, che ancora il genere umano riesce a mettere in campo senza chiedere nulla in cambio, ma con l’unico scopo di essere l’ancora di salvezza nel momento del dolore e della sofferenza.