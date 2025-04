Sam Neill si unisce al cast del sequel di Godzilla x Kong

Leggi su Cinefilos.it

SamsialdeldiCome riportato da Deadline, Sam– celebre per il franchise di Jurassic Park – si è unito aldel prossimo film del Monsterverse della Legendary, ovvero l’annunciatodi– Il nuovo impero (qui la recensione). Al momento non si sa quale ruolo ricoprirà l’attore, ma sarà divertente vederlo alla presa con nuove gigantesche creature dopo i dinosauri di Jurassic Park. Sappiamo inoltre che Samsia unche comprende Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine, Alycia Debnam-Carey e Dan Stevens, che riprende il ruolo del veterinario Trapper Beasley dal precedente film, affermatosi come il capitolo di maggior incasso del franchise.Cosa sappiamo deldiSi dice che il film metterà diversi nuovi personaggi umani al fianco dei titani, che si troveranno ad affrontare una minaccia cataclismatica di portata mondiale.