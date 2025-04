Mistermovie.it - Sam Neill entra nel Monsterverse: nuove stelle e minacce nel prossimo capitolo della saga

La Legendary Pictures ha ufficializzato l’ingresso di Samnel cast delfilm del, attualmente in fase di lavorazione. Alla regia ci sarà Grant Sputore, già apprezzato per il film sci-fi I Am Mother. Il progetto segna una nuova espansione dell’universo narrativo che da un decennio affascina il pubblico con le epiche battaglie tra Titani.Un’aggiunta di peso con Samal nuovo film del franchiseAccanto a, troveremo volti già noti e nuovi innesti: Dan Stevens tornerà nel ruolo di Trapper, affiancato da Kaitlyn Dever, Jack O’Connell, Delroy Lindo, Matthew Modine e Alycia Debnam-Carey. La sceneggiatura porta la firma di Dave Callaham, penna già coinvolta in grandi franchise d’azione.Ilcontinua la sua scalataIl franchise ha recentemente raggiunto un nuovo apice con Godzilla x Kong: The New Empire (2024), diventato il film di Godzilla col maggiore incasso di sempre.