Salerno, aperture straordinarie dei siti museali per i giorni 20, 21 e 25 Aprile

– In occasione delle festività pasquali e della Festa della Liberazione, la Provincia diha annunciato l’apertura straordinaria di alcuni dei principalidel territorio.Domenica 20(Pasqua) e lunedì 21(Lunedì in Albis) sarà possibile visitare, dalle ore 9:00 alle 17:00:la Pinacoteca Provinciale diil Museo Archeologico Provinciale diil Castello Arechiil Museo Archeologico della Lucania Occidentale di PadulaPer la giornata di venerdì 25, giorno della Festa della Liberazione, l’orario di apertura sarà il seguente:Pinacoteca Provinciale di: dalle 9:00 alle 19:45Museo Archeologico Provinciale di: dalle 9:00 alle 19:30Castello Arechi: dalle 9:00 alle 17:00Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula: dalle 9:00 alle 18:45Un’occasione ideale per cittadini e turisti di riscoprire il patrimonio storico e artistico del territorio salernitano.