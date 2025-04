Agi.it - Sacerdote bresciano arrestato per violenza sessuale su minori

AGI - Un parroco delè statocon l'accusa di "numerose violenze sessuali aggravate" nei confronti di alcuniche gli erano stati affidati per le attività parrocchiali. Lo rendono noto i carabinieri di Brescia spiegando che il religioso, che ha 48 anni ed è stato curato e parroco in due Comuni della provincia dal 2011 al 2013 e nel 2024. Ora si trova agli arresti domiciliari. Don Ciro Panigara, si era dimesso il 3 gennaio scorso da parroco di San Paolo, nel, dopo che un ragazzino aveva raccontato a un'educatrice di avere subito degli abusi. "Sono emerse situazioni di criticità che consigliano di interrompere immediatamente l'esperienza nella comunità parrocchiale - erano state le parole del vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, in una comunicazione letta in chiesa -.