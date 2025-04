Mistermovie.it - Ryan Gosling starebbe lavorando a un reboot di Killer Klowns From Outer Space

Il classico degli Chiodo Brothers tornerà con una nuova vesteSecondo quanto riportato da Jeff Sneider sul suo blog The InSneider,sarebbe al lavoro su undi. Il progetto, attualmente in fase iniziale, vede la collaborazione con Amazon MGM Studios, anche se al momento non sono emerse ulteriori informazioni ufficiali sulla produzione o sulla sua eventuale data di uscita.Dall’insuccesso iniziale al culto generazionaleOriginariamente diretto da Stephen Chiodo, con una sceneggiatura firmata insieme al fratello Charles, il film è diventato nel tempo un vero cult del cinema horror. Nonostante il flop al botteghino nel 1988 – incassò appena 745 dollari contro un budget di 1,8 milioni – la pellicola ha saputo conquistare generazioni di fan grazie alla sua estetica assurda e al suo umorismo grottesco.