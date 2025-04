Sololaroma.it - Roma, nodo Svilar: rinnovo in stallo, la Premier osserva

Leggi su Sololaroma.it

Il futuro di Mileè diventato una delle priorità assolute per la. Il portiere classe ’99, ormai titolare inamovibile e protagonista di prestazioni da migliore in campo (su tutte quella nel derby), ha un contratto in scadenza nel 2027, ma la sua esplosione e la lista di top club interessati potrebbero spingere la dirigenza ad accelerare le operazioni.Trattativa ferma, ingaggio tra i più bassi della rosaNonostante la volontà del giocatore di restare a, come ribadito più volte da lui e dal suo entourage, la trattativa è attualmente ferma e, come scrive La Repubblica, i giallorossi non avrebbero fretta di trovare un accordo. Ilprincipale riguarda l’ingaggio: oggiguadagna circa 1 milione di euro netto a stagione, uno dei più bassi dell’intero organico. Il suo agente avrebbe chiesto un aumento significativo: 4 milioni netti.