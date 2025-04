RIV4LI Netflix annuncia la nuova serie ambientata nel mondo di DI4RI

Leggi su Cinefilos.it

laneldi, laTV per ragazzi creata da Simona Ercolani e in uscita prossimamente. Lanello stessonarrativo di, esplora i conflitti dell’adolescenza: le difficoltà dettate dalla costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi schiacciate dalle aspettative degli adulti, le trappole in cui cade chi è vittima di cyberbullismo, i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal “gruppo”.sono infatti i protagonisti della, divisi inizialmente in due gruppi contrapposti.Siamo a Pisa, nella Terza D della scuola media Montalcini: è questo il regno degli Insiders, il cui leader è il ragazzo più popolare della scuola, Claudio (Samuele Carrino), spalleggiato dal suo migliore amico Dario (Edoardo Miulli).