Thesocialpost.it - Rita De Crescenzo, la promessa della tiktoker: “Se divento premier rimetto subito il reddito di cittadinanza”

Leggi su Thesocialpost.it

De, influencer napoletana e volto amatissimo di TikTok, irrompe nel dibattito pubblico con la sua voce popolare e senza filtri. “Io non lo so chi è ‘sto Putin”, ha dichiarato in un’intervista a La Stampa, ribadendo però una posizione netta: “I grossi devono sedersi a un tavolo per mettere pace, non per fare la guerra”.Leggi anche: Manifestazione M5S contro le armi, ci sarà ancheDe: “Tutto gratis, non si caccia una lira”La politica? “La sto studiando”Nonostante si definisca “ignorante in politica”, Deha iniziato un percorso di formazione. Accanto a lei c’è Maria Rosaria Boccia, imprenditrice di Pompei finita sotto i riflettori per il caso che ha travolto l’ex ministroCultura Gennaro Sangiuliano. “Mi fa imparare nu poco”, racconta. I progetti futuri? “Li annuncerò al momento dovuto”.