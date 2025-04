Sport.quotidiano.net - Rimini verso i playoff: sfida decisiva contro il Pontedera

Archiviate lail Campobasso e la gioia della Coppa Italia, ilsi prepara alla penultima gara di campionato con lo sguardo proiettato. La prossimaè quella di lunedìil, decimo in classifica. Un’occasione per tenere a distanza i toscani e alzare ulteriormente il morale del gruppo. Poi ci sarà l’ultima giornata di campionato, quella in cui la squadra di Buscè affronterà al Neri il Pineto, in questo momento al settimo posto, a +5 dai romagnoli. L’obiettivo è quello di finire il campionato con il miglior piazzamento possibile, come ribadito da mister Buscè nei giorni scorsi, senza farsi condizionare troppo dalla certezza dei.Poi si penserà agli spareggi, conquistati in anticipo grazie al trionfo in Coppa Italia. Quello che i ragazzi di Buscè devono fare è non abbassare mai la guardia, anche per non correre gli stessi pericoli dell’ultima partitail Campobasso quando i biancorossi sono stati raggiunti dopo il vantaggio.