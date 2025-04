Riccione autista arrestato guidava sporco di cioccolata e polvere bianca in tutto il corpo L’esame tossicologico ha spiegato tutto

Leggi su Dailynews24.it

, durante lo scorso weekend sono state ritirate ben 16 patenti. Tra i casi in questione, c’è anche quello di un venticinquenne. Il soggetto era già stato segnalato dal personale in servizio dall’area di servizio di Montefeltro. Lunedì scorso, al momento dell’ uscita dall’autogrill, lungo l’Autostrada A/14; il giovane versava in uno stato confusionale .L'articolodiinilha