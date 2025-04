Ilfattoquotidiano.it - Renault Emblème, elettrico o idrogeno per lei pari sono. Ecco la concept che si “sdoppia” – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Più di un’automobile, una testimonianza: Embléme, appunto. Ossia, il progetto diche ha come obiettivo “ottenere la massima decarbonizzazione progettando un’auto attrattiva, efficiente, adatta alle famiglie, spaziosa, confortevole, high-tech e versatile”, per dirla con Fabrice Cambolive, Ceo di.Ha le forme di un Suv, anche se la Losanga parla di una station wagon (l’altezza complessiva è di 1,52 metri), e si muove spinta da un’unità elettrica priva di terre rare a rotore avvolto da 217 Cv, alimentata da una batteria al Nichel Manganese Cobalto da 40 kWh e da un sistema a celle a combustibile da 30 kW a(2,8 kg imbarcabili nel serbatoio piazzato sotto il cofano anteriore).La Embléme è stata sviluppata dalla Ampere per conto di, che la controlla, e “dalla culla alla tomba” ha emissioni di CO2 di sole 5 tonnellate, un quinto rispetto alle 25 della Megane E-Tech Electric, che già ha un impatto due volte inferiore a modelli equivalenti alimentati da combustibili fossili.