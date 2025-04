Lettera43.it - Regno Unito, per la Corte Suprema la definizione legale di “donna” si basa sul sesso biologico

Ladelha stabilito che, nell’Equality Act 2010 — la legge che tutela da discriminazioni sul lavoro e nella società — i termini “” e “” si riferiscono esclusivamente al. La sentenza è arrivata dopo un ricorso del gruppo For Women Scotland, che chiedeva se anche le donne transessuali con un Gender Recognition Certificate (Grc) potessero essere incluse nelle tutele previste per le donne. Il Grc è un documento ufficiale che riconosce legalmente il cambio di genere e che, in Scozia, è stato istituito dal governo devoluto nel 2018.Cosa significa la sentenza dellaSecondo il giudice relatore Lord Patrick Hodge, il, nella legge, è binario e va interpretato nel suo significato ordinario, cioè. La decisione, firmata all’unanimità da cinque giudici — uomini e donne — della massimabritannica, afferma che «i terminidell’Equality Act 2010 si riferiscono allabiologica e al».