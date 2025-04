Iodonna.it - Realizzate completamente in Italia, sono composte prevalentemente da materiali riciclati. In più si possono riutilizzare e ricaricare per ben 10 volte, riducendo così il numero di torce richieste per entrambe le staffette

Nel silenzio carico di aspettativa di due luoghi distanti migliaia di chilometri, la storica Triennale di Milano e il futuristico Expo 2025 di Osaka, è avvenuta una rivelazione che ha fatto brillare gli occhi di appassionati e atleti. LeOlimpiche e Paralimpiche di Milano Cortina 2026, simboli eterni di unione e speranza,state svelate durante una cerimonia che ha saputo fondere tradizione e innovazione, proprio come i Giochi stessi. Milano Cortina 2026: parte il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali X Milano Cortina 2026, presentate leolimpicheCustodi di storie, ambasciatrici di valori, testimoni silenziose del viaggio che ogni atleta compie per raggiungere l’eccellenza, ledi quest’anno, battezzate “Essential”, nonsemplici oggetti metallici destinati a portare una fiamma.