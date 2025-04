Sport.periodicodaily.com - Rapid Vienna-Djurgarden: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2024/2025. Gli ospiti sbarcano in Austria per dimostrare che la sconfitta maturata all’andata è stata un incidente di percorso.si giocherà giovedì 17 aprile 2025 alle ore 21 presso l’Allianz Stadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa vittoria ottenuta in Svezia sembra aver risvegliato gli austriaci, capaci di risollevarsi in campionato, dopo un periodo incerto, battendo i grandi rivali dell’Austria. Gli svedesi, invece, hanno accusato il colpo cadendo anche in campionato. La speranza è che possa risollevarsi subito.LE(4-2-2-2): Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux Yao, Oswald, SChaub, Grgic, Seidl, Jansson, Beljo, Kara.All. Klaus(4-2-3-1): Manojlovic, Stahl, Tenho, Une Laon, Kosugi, SChuller, Siltanen, Nguen, Gulliksen, Fallenius, Sawo.