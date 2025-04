Ilnerazzurro.it - Qui Bayern: sorpresa Neuer, è a disposizione. Kompany ne recupera altri due

Leggi su Ilnerazzurro.it

Colpo di scena in casaMonaco alla vigilia della sfida decisiva contro l’Inter. Come riportato da Sky Sport, Manuelè stato inserito tra i convocati per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma questa sera al Meazza.Il portiere tedesco, fermo nelle ultime settimane, hato in extremis e sarà dunque adi Vincent. Resta da capire se l’allenatore belga deciderà di rilanciarlo dal primo minuto o se confermerà il giovane Urbig, titolare nella gara d’andata.Nel frattempo, ilregistra alcune novità anche sul fronte infortuni. Restano indisponibili Upamecano, Davies, Ito e Musiala, mentre tornano aPavlovic e Coman, entrambi già visti in campo sabato nel match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund.