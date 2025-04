Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare Un tempo forse

Leggi su Ildenaro.it

Solitamente il genere umano tende a abituarsi agli episodi fuori sacco a opera di chi è al potere, di ogni genere. Fino a un certo punto, è doveroso aggiungere, perché deve esserci una misura in ogni comportamento dell’Uomo. Tale affermazione non conosce eccezione di sorta. Nella Roma dei Cesari il concetto veniva ristretto nell’ espressione: ‘est modus in rebus !” Se ne deduce che lo strafare è da tempi più che remoti un comportamento da evitare sempre e comunque. Nello specifico in questi giorni ne sta venendo fuori in modo più che palese la veridicità, decisamente inscalfibile. Questi iI fatti. DaTrump è al timone della supercorazzata America, i colpi sparati alle imbarcazioni con a bordo la creme de la creme degli Economisti- la maiuscola è voluta e dovuta -non si contano e continuano a far danni.