Ilveggente.it - Pronostici Al Ahli-Al Fayha e Al Qadisiya-Al Nassr: montagne di gol

Leggi su Ilveggente.it

Al-Ale Al-Alsono valide per la ventottesima giornata del campionato saudita. Probabili formazioni eTra le due partite che si giocheranno nel campionato saudita venerdì sera e che andiamo ad analizzare in questo articolo, il compito più semplice ce lo ha l’Al, che ospita in casa l’Al. I padroni di casa sono quarti in classifica e giocano contro una formazione che di punti ne quasi la metà e che non rischia nemmeno la retrocessione. Certo, aritmeticamente ancora è in gioco tutto dietro, ma ci sono tante squadre in mezzo quindi è impensabile che possano essere risucchiate dietro.Al-Ale Al-Aldi gol (Lapresse) – Ilveggente.itE l’Ah, invece, ancora ha l’occasione di tornare dentro un posto la prossima Champions asiatica: il distacco con il terzo posto che varrebbe appunto la qualificazione, è di 5 punti, proprio quello occupato dall’Aldi Pioli e Ronaldo (che ha rinnovato) e che va a giocare sul difficile campo dell’Al, quinto in classifica, e sempre con cinque punti in meno.