Pordenone, smantellata rete spaccio cocaina: un arresto e tre denunce

è stataunadidi. I finanzieri del comando provinciale dihanno smantellato unadiattiva nel centro cittadino. Uno spacciatore afgano è stato arrestato con oltre 200 grammi di.Altri tre fiancheggiatori, due afgani e un pachistano, sono stati denunciati a piede libero. Le Fiamme Gialle hanno perquisito le abitazioni e le pertinenze di tre afgani e un pachistano, attivi nellodi droga nel centro città, rinvenendo, in un locale in uso a uno degli afgani, individuato solo grazie a complessi appostamenti e pedinamenti, 205,8 grammi die 1.615 euro in contanti.Droga e denaro sono stati sequestrati, mentre lo spacciatore è stato arrestato e condotto in carcere. Ladiè stata identificata grazie a una serie di servizi fatti dai finanzieri nell’area del centro cittadino, zona in cui il quartetto avrebbe effettuato oltre 130 cessioni di hashish.